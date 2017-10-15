15 октября - память блаженного Андрея Юродивого

07:06, 15 октября 2017
Праздники
612
1

Блаженный Андрей, Христа ради юродивый, был славянин и жил в десятом веке в Константинополе. С юных лет он посещал храм и читал священные книги. Однажды в сонном видении блаженный увидел два войска.

В одном были воины в светлых одеждах, в другом - черные и страшные бесы. Ангел Божий, который держал в руке чудесные венки, сказал Андрею, что эти венки - небесное сокровище, которым Господь награждает своих верных, побеждающих черные полчища.

Ангел обратился словами, в которых призывал Андрея на подвиг юродства, добровольного безумия, ради Христа. Блаженный понял, что Сам Господь призывает его на подвиг.

С этого времени Андрей начал ходить по улицам города в рубище, как будто разум его помутился. Многие годы он терпел насмешки и оскорбления. Святой благодушно сносил побои, голод и жажду, холод и зной, прося милостыню и отдавая ее другим нищим.

За свое великое терпение и смирение святой получил от Господа дар пророчества и прозорливости. Во время молитвы во Влахернском храме святой Андрей сподобился увидеть Пресвятую Богородицу, Которая покрыла молящихся Своим омофором. Скончался блаженный Андрей в 936 году.

Тропарь

Глас апостола Твоего Павла услышав, глаголющ: мы юроди Христа ради, раб Твой, Андрей, юрод бысть на земли Тебе ради, Христе Боже. Темже ныне память его почитающе, Тебе молимся, Господи, спаси души наша.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter