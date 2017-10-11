11 октября Православная церковь торжественно вспоминает преподобных отцов Киево-Печерских (видео)

В Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры покоятся мощи семидесяти трёх преподобных отцов.

Наиболее известные из их числа: основоположник монашества на Руси преподобный Антоний (мощи его скрыты); преподобный Прохор Лебедник, который кормил Киев во время голода сладким хлебом, испеченным из травы лебеды; святая праведная Иулиания, княжна Ольшанская; преподобный Варлаам – первый игумен Печерского монастыря; святой Марк Гробокопатель, готовивший места для почивших братьев обители; преподобный Нестор Летописец – помощник всех учащихся и автор «Повести временных лет»; преподобномученик Моисей Угрин, к которому обращаются при искушениях блудного характера, святой Алипий – покровитель иконописцев, а также двенадцать святых греков-строителей, которые трудились над созданием Великой лаврской церкви, в честь Успения Богоматери.

Кроме перечисленных святых, среди Печерских преподобных известно тридцать угодников Божьих, от которых сохранились мироточивые главы. Нет сомнения, что известны далеко не все имена преподобных отцов Киево-Печерских.

В общей памяти Собора прославляются все отцы, просиявшие подвигами в пещерах.

В песнопении праздничного богослужения об этом сказано так: "Восхвалити по единому, кто возможет, святыя Твоя, Блаже, изочту их и паче песка умножатся. Но Сам, Владыко Христе, исчитаяй множество звезд и всем имена нарицаяй, яви им мольбы наша...".

Тропарь

Столп огнезрачный и светоносное солнце, возсиявшее на горе Печерстей, великаго Антония со всем собором богоносных отец приводим Тебе, Христе, в молитву, ихже ради молим подаждь обители нашей благодать и душам нашим велию милость.

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