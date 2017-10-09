9 октября Церковь вспоминает преставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (видео)

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии, согласно преданию - дочери святого Иосифа Обручника. Она был в числе женщин, которые прислуживали Господу своим имуществом.

Иоанн был рыбаком, как и его старший брат, апостол Иаков. Они оба были призваны Иисусом Христом в число Своих учеников на Генисаретском озере. Братья Иаков и Иоанн в Евангелиях называются сыновьями Зеведеевыми по имени их отца.

Иисус назвал братьев Воанергес, что значит «сыновья грома», очевидно, за порывистый характер. Иоанн, наряду со своим старшим братом Иаковом входил в число приближенных Господом учеников.

Вместе с Петром и Иаковом он стал свидетелем воскрешения дочери Иаира. Только их Иисус сделал свидетелями своего Преображения и Гефсиманского моления. На Кресте Иисус поручил Иоанну заботиться о Своей Матери - Деве Марии. Апостолу традиционно приписывается авторство пяти книг Нового Завета: Евангелия, трех посланий и Откровения (Апокалипсиса).

Согласно преданию, после Успения Матери Божией апостол Иоанн, по выпавшему ему жребию, направился в Эфес и другие Малоазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Находясь в городе Эфесе, апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Христе. Проповедь его сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым днём.

Во время гонения на христиан, начатого императором Нероном, апостол Иоанн, по преданию, был отведён в узах на суд в Рим. За исповедание своей пламенной веры в Иисуса Христа апостол был приговорён к смерти. Однако, выпив предложенную ему чашу со смертельным ядом, он остался живым. Также он вышел невредимым и из котла с кипящим маслом.

После этого апостол был сослан в заточение на остров Патмос, где прожил много лет. Когда Иоанн прибыл на остров Патмос, его проповедь привлекла к нему всех жителей острова: он обратил в христианство большую часть его жителей, изгнал бесов из языческих храмов, исцелил многих больных.

На острове Патмос апостол Иоанн удалился со своим учеником Прохором на пустынную гору, где совершил трёхдневный пост и молитву, после чего пещера, где они жили, заколебалась и загремел гром. Прохор в страхе упал на землю.

Апостол поднял его и приказал записывать слова, которые он будет произносить. Два дня и шесть часов Прохор записывал все, что говорил апостол. После возвращения Иоанна и Прохора в селение, текст был переписан и распространен по острову. Там же был записано и Откровение. После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Эфес, где продолжил свою деятельность, поучая христиан остерегаться возникающих ересей.

Он заповедал всем христианам любить Господа и друг друга, и этим исполнить закон Христов. Апостол любви - так именуется святой Иоанн, так как он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу и угодить Ему. Апостол Иоанн проповедует любовь к Богу и ближним, сам являясь для окружающих примером любви.

Тропарь

Апостоле, Христу Богу возлюбленне, ускори избавити люди безответны: приемлет тя припадающа Иже падша на перси Приемый, Егоже моли, Богослове, и належащую мглу языков разгнати, прося нам мира и велия милости.