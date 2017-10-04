4 октября - обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского (видео)

«Пастырь добрый», «Звезда, осветила всю страну учениями и чудесами», «райская ветвь Малороссии», «Святитель с медоточивыми устами» - так называли православные верующие митрополита Димитрия Ростовского, благоговея перед памятью угодника Божия.

Пастырь добрый и благочестивый подвижник, трудясь «нощеденственно» и заботясь о спасении ближних, был еще и великим писателем мирового масштаба. «Моему сану (его же несмь достоин), - писал святитель Димитрий, - надлежит Слово Божие проповедати не точию языком, но и пишущей рукою. То мое дело, то мое звание, то моя должность».

Агиограф, летописец, переводчик, писатель, поэт, драматург, музыкант... Четьи-Минеи. ХVІ век. Он подарил православной культуре чудотворные труды свои, ставшие источником духовной радости, нравственной силы для всех христиан. Великий подвижник до последней минуты собирал жития святых, чьи имена занесены в Книгу Вечной Жизни.

А после смерти был увенчан Господом венцом нетления и удостоился быть вписанным Божьим Перстом в ту же Книгу. Выдающийся проповедник и пастырь Святитель Димитрий был выходцем из Украины, на киевской земле начался его путь как церковного деятеля.

А закончить свои земные дни ему суждено было в Ростове, после того, как в 1702 году святитель Димитрий стал во главе Ростовской епархии. После литургии, которую он совершал в соборной церкви в честь Зачатия Пресвятой Богородицы Спасо-Яковлевского монастыря, святитель Димитрий в присутствии прихожан храма определил место своего будущего захоронения со словами: «Се покой мой, зде вселюся в век века».

28 октября 1709 года святитель скончался в своей келье перед святыми образами с молитвой на устах. Несмотря на его желание, высказанное в завещании, духовенство и жители Ростова просили похоронить митрополита в соборном храме города, рядом с его предшественником, святителем Иоасафом. Но Митрополит Стефан настоял на похоронах тела святителя Димитрия в указанном месте.

Однако до прибытия митрополита место захоронения приготовлено не было, и тогда в выкопанной могиле был сделан наскоро деревянный сруб, в котором и было погребено тело святителя. Это обстоятельство и помогло быстрому нахождению мощей. В 1752 году во время ремонта в соборной церкви монастыря, когда чинили пол, было обнаружено нетленное тело святителя Димитрия.

Место захоронения оказалось сырым, дубовый гроб истлел, но тело святителя, а также омофор, саккос, митра и шелковые четки сохранились нетленными. После обретения святых мощей у них начали происходить исцеления.

И в 1757 году святитель Димитрий был официально причислен к лику святых. С тех пор много верующих приходит в Ростов со всего православного мира, чтобы поклониться мощам великого Святителя. Сразу же после этого на родине святителя - в Украине - началось создание храмов в честь святого Димитрия.

В частности, в течение второй половины XVIII века в одном Киеве было освящено три престола в честь Ростовского святителя: в Свято-Троицком храме Китаевской пустыни, в деревянном храме в Кирилловском монастыре (это обитель помнит не только постриг и настоятельство святого Димитрия - здесь похоронены его родители), в теплой церкви возле храма свв. Константина и Елены на Подоле.

Православная Украина помнит и чтит также и другие «адреса святого Димитрия»: городок Макаров Киевской области, где он родился, храмы Чернигова, где служил и проповедовал подвижник (Елецкий и Свято-Троицко-Ильинский монастыри, Спасский и Борисоглебский соборы), Густинский монастырь (где произошло рукоположение монаха Димитрия в священный сан), Крупицкий Батуринский монастырь, Киево-Печерскую лавру (где подвижник жил в то время, когда начинал «Четьи-Минеи» и где в монастырской типографии впервые был опубликован этот труд - еще при земной жизни автора).

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