4 октября – память святого апостола Кодрата

Святой апостол из числа семидесяти Кодрат проповедовал Слово Божие в Афинах и в Магнезии (восточный полуостров Фессалии) и был епископом Афинским.

В 126 году он написал апологию в защиту христианства и представил ее императору Адриану. Сочинение так подействовала на гонителя христиан, что он издал указ, предписывающий не осуждать никого без улик.

В настоящее время из апологии известна только часть, процитированная в IV веке историком Евсевием: «Дела Спасителя нашего всегда были очевидны, потому что были истинны. Исцеленные Им и воскрешенные из мертвых были видимы не только, когда исцелились и воскресли, но и всегда. Они жили не только в пребывание Спасителя на земле, но довольно долго оставались в живых и по Его отшествии; некоторые же дожили и до нашего времени». Многих язычников святой апостол Кодрат обратил к истинной вере во Христа Спасителя.

Его проповедь вызвала ненависть у самых закоренелых из них. Однажды разъяренная толпа набросилась на апостола, забивая его камнями, но проповедник выжил.

Кодрата бросили в темницу, где мученик скончался от голода. Святое тело его было погребено в Магнезии.

Тропарь

Апостоле святый Кодрате, моли милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.