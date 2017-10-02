2 октября – память святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта

Святые мученики Трофим, Савватий и Доримедонт пострадали за Христа в царствование римского императора Проба, в третьем веке.

Однажды в городе Антиохии совершался языческий праздник, где приносились многочисленные жертвы. В город прибыли христиане Трофим и Савватий, которые с горечью смотрели на это торжество и молились Господу наставить язычников на путь спасения.

Их схватили и привели к правителю. На допросе святые твердо исповедали свою веру и на принуждения отказаться от Христа отвечали решительным отказом.

Во время жестоких пыток святой Савватий скончался, а святого Трофима отправили на еще более страшные мучения в город Синнад к правителю Фригии, известному палачу и мучителю. Обутый в железные сапоги с острыми гвоздями, святой Трофим три дня шел пешком, подгоняемый конной стражей.

Все способы пыток использовал искусный мучитель, чтобы сломить мужественного христианина. Страдальца бросили в темницу, где его стал посещать тайный христианин - сенатор Доримедонт.

Он ухаживал за святым Трофимом: омывал и перевязывал его раны. Когда об этом стало известно мучителям, святого Доримедонта стали заставлять также отречься от христианства, а потом вместе со святым Трофимом бросили на съедение диким животным. Мученики остались нетронутыми. Тогда им отсекли головы мечом.

Тропарь

В Троице хвалимый Бог троицу мученик прослави, Трофима и Савватия и Доримедонта, в Того бо веровавше, врага низложиша. Тех молитвами, Христе Боже наш, помилуй нас.