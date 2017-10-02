2 октября - память святого благоверного князя Игоря Черниговского, Киевского (видео)

2 октября православные чтут память святого благоверного князя Игоря Ольговича Черниговского, Киевского (в крещении Георгия, в иночестве Гавриила).

Середина XII века была для Руси скорбным временем непрерывных междоусобных браней за Киевское княжение двух княжеских группировок: Ольговичей и Мстиславичей.

Святой Игорь, волей Божией вступивший в борьбу за Киевское княжение, мученическим подвигом должен был искупить наследственный грех княжеских усобиц.

В августе 1146 г. умер князь Всеволод, горделивое княжение которого послужило поводом для возбуждения ненависти к Игорю, против воли вовлеченного в самый центр событий.

Под Киевом произошла битва между войсками князя Игоря и Изяслава Мстиславича, в которой киевские войска в разгар сражения перешли на сторону последнего. Четыре дня Игорь Ольгович скрывался в болотах около Киева.

Там его взяли в плен, привезли в Киев и посадили в «поруб» - холодный бревенчатый сруб, без окон и дверей. Чтобы освободить из него человека, надо было «вырубить» его оттуда. Многострадальный князь тяжело заболел и был близок к смерти.

В этих условиях противники князя разрешили «вырубить» его из заточения и постричь в схиму в Киевском Феодоровском монастыре. Божьей помощью князь выздоровел и, оставшись иноком монастыря, проводил время в слезах и молитве.

Но год спустя, в 1147 году, киевское вече, желая отомстить роду Ольговичей, постановило расправиться с князем-иноком.

Митрополит и духовенство пытались вразумить и предотвратить это бессмысленное кровопролитие, спасти святого мученика, но восставшие ворвались в храм во время литургии, схватили молившегося пред иконой Божией Матери святого Игоря и потащили его на расправу. Ожесточение толпы было столь велико, что даже мертвое тело страдальца подвергли избиению и поруганию.

Когда вечером того же дня тело блаженного Игоря было перенесено в церковь святого Михаила, то в церкви зажглись все свечи. На другое утро святой страдалец был погребен в монастыре святого Симеона, на окраине Киева.

В 1150 году мощи святого князя были перенесены в кафедральный Спасский собор Чернигова.

Тропарь

Наста днесь всечестная память страстотерпца благовернаго князя Игоря, созывающая люди в пречестный храм Спасов, идеже радостно сошедшася благочестивых множество молитвенно празднуют святую память твою, и с верою взывают ти: молися, святе, Стране Российстей, граду Чернигову и всем православным Христианом в мире и благоденствии спастися.