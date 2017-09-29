29 сентября – память святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси (видео)

Святитель Киприан, митрополит Киевский и всея Руси был по происхождению серб и трудился на Афоне.

Своей благочестивой жизнью и образованием он обратил на себя внимание Константинопольского Патриарха Филофея, который в 1375 году посвятил Киприана в митрополита Киева и Литвы.

На Константинопольском Соборе было решено поставить его митрополитом на Русь после смерти святителя Алексия, чтобы избежать разделения русской митрополии.

В Москве святитель Киприан терпел притеснения от великого князя и потому первое время жил то в Литве, то в Константинополе.

Лишь в 1390 году, при великом князе Василии Дмитриевиче, он был принят как Первосвятитель в Москве. Святитель Киприан заботился об исправлении богослужебных книг.

Сохранились автографы некоторых славянских переводов святителя, свидетельствующие о его большой научной работе. Своими пастырскими посланиями он утверждал веру в Церкви. Широко известна его деятельность по переводу богослужебной литературы.

Тропарь

Святителю Христов, пастырю добрый, учителю небесныя мудрости, светильниче света духовнаго, Киприане досточудне, не престай молитися за паству свою, за любящих и чтущих тя, града нашего крепкий заступниче.

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