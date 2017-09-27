27 сентября - Леснинской иконы Божьей Матери

Леснинская икона Божией Матери была обнаружена в праздник Воздвижения Креста Господня в 1683 году близ небольшой деревни Лесна, на востоке Польши, пастухом в ветвях грушевого дерева и перенесена в ближайшую православную церковь деревни Буковичи.

Когда слава о чудесно явившейся иконе разнеслась по всей окрестности, католическое духовенство решило использовать икону для распространения католичества.

В 1686 году образ силой отняли у жителей Буковичей и поставили в Леснинском костеле католического монастыря. В 1863 году монахи ордена приняли участие в польском восстании, монастырь был закрыт и обращен в православный приход.

В 1886 году здесь была учреждена женская монашеская община, а чудотворная икона помещена в алтарь. От Леснинского образа Пресвятой Богородицы совершалось множество чудотворений.

Каждый год в день празднования Воздвижения Креста Господня, а также день чудесного обретения самого образа, святая икона выносилась в центр храма для всеобщего поклонения.

Обитель была довольно известной в православном мире, ее благотворителем и покровителем был святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Сегодня, 27 сентября, Церковь особенно чтит Леснинскую икону Божией Матери. Празднование образу совершается также 8 сентября и в День Святой Троицы.

litopys.net