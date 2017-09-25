25 сентября день памяти священномученика Автонома, епископа Итальянского

Священномученик Автоном был епископом в Италии. Во время гонения на христиан императора Диоклетиана он покинул страну и поселился в Вифинии, в местечке Сорея у некоего Корнилия.

Святой Автоном самоотверженно совершал свое апостольское служение и обратил в христианскую веру многих язычников. Из обращенных образовалась община, для которой он освятил храм во имя Архистратига Михаила. Для этой церкви святой Автоном рукоположил Корнилия в священный сан.

Император Диоклетиан приказал схватить епископа, но он скрылся в Клавдиополе, около Черного моря. Вернувшись снова в Сорею, святитель Автоном посвятил пресвитера Корнилия во епископа. Сам он направился в Асию (одна из областей Малой Азии), а когда вернулся оттуда, начал проповедовать в местечке Лимны.

Однажды христиане разрушили языческое капище. Идолопоклонники, выбрав момент, когда святитель Автоном возглавлял богослужение, напали на храм и убили епископа. Диакониса Мария достала тело святого мученика из-под груды камней и похоронила.

В царствование святого императора Константина Великого на месте погребения святителя была построена церковь.

Около 430 года старая церковь была разобрана, а рядом с ней поставлена новая. Через 60 лет мощи святого были найдены нетленными.