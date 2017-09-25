25 сентября - память иконы Пресвятой Богородицы "Боянской" (видео)

Чудотворный образ Боянской Божьей Матери был написан в 1991 году для местного ряда иконостаса обновляемой после 30-летнего запустения церкви Рождества Богородицы села Бояны Черновицкой области, которая с 1961 года служила хранилищем для удобрений.

Первое чудо, которое заключалось с появлением слез на иконе, было зафиксировано 18 декабря 1993 года после окончания богослужения. Множество чудес, происходящих от иконы, в том числе исцелений от рака, были детально изучены и представлены в Синодальную комиссию.

4 октября 1994 года на заседании Священного Синода Украинской Православной икона была признана чудотворной и получила название Боянской по месту, где явила свои чудеса.

28 декабря 1999 года при церкви в честь Рождества Богородицы был основан женский монастырь Боянской иконы Божией Матери. Икона украшена серебряным окладом, который был изготовлен в 1994 году.

С 1995 года за день до праздника иконе, 24 сентября, к ней совершается ежегодный крестный ход от Черновцов в село Бояны, расстояние около 17 километров, традиционно возглавляемый правящим архиереем.

К 2003 году у Боянской иконы побывало более 2 миллионов паломников, в том числе из Иерусалима, Греции, Румынии, России, Польши и Турции. Образ периодически вывозится для поклонения в различные храмы Украины. Акафист иконе составлен на румынском и на церковнославянском языке.

Тропарь

Радуйся, земле Боянская, яко ничимже меньшая от всех градов христианских: ибо яви в тебе Господь чудотворную икону Своея Пречистыя Матере, слезящую о гресех наших и слезьми Своими благодатными, отирающую всяку слезу от очес наших.