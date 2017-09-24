24 сентября православные чтят образ Пресвятой Богородицы "Зимненской"

Зимненская чудотворна икона Божией Матери, по преданию, та самая, которой Патриарх Цареградский благословил святого князя Владимира на брак с греческой царевной Анной. Из летописи известно, что в 987 году, во время завоевания Корсуни (Херсонес), великий князь ослеп.

В 988 году княжна Анна, будущая супруга князя Владимира, привезла по благословению цареградского Патриарха Николая на свой брак с князем икону Божией Матери греческого письма. Предание продолжает также, что князь Владимир во время крещения в купели увидел сильное и необычное свечение от иконы, после чего стал зрячим.

Согласно преданию, эту святую икону равноапостольный князь Владимир передал в основанный им Зимненский Святогорский Свято-Успенский монастырь, после чего она стала называться «Зимненской».

В 1724 году село Зимнее приобрел католик Михаил Чацкий, который ограбил монастырь и снял с Успенского храма часть куполов, оставив только два западных, чтобы здание стало похоже на католический храм.

По преданию, Чацкий, став перед почитаемой в обители иконой Божией Матери, сказал: «Ну, что, православная святыня чудотворная? Так и не смогла ты спасти свой православный монастырь!». В следующее мгновение он ослеп, а через три года умер, после чего все потомки Чацкого по мужской линии теряли зрение за три года до смерти.

Во время Первой Мировой войны зимненская игуменья Мария, вместе с келейницей и благочинной (административная должность в монастыре) вывезли икону в Житомир. После войны икона не вернулась в Зимнее (вероятно, потому, что Западная Украина стала на некоторое время частью Польши, а Житомирщина оказалась в составе СССР).

В 1966 году старица Иулиания, последняя, оставшаяся в живых из трех монахинь, спасших икону, передала ее Корецкому монастырю. В 1995 году икону крестным ходом перенесли в родную обитель.

Накануне прибытия иконы в Зимнее, паломники видели в монастыре в полночь огненный столб над церковью Святой Троицы и слышали из храма пение «Херувимской». Решив, что в церкви совершается служба, они пошли туда, но оказалось, что храм закрыт. Во время крестного хода с иконой исцелилась от слепоты жительница села Зимнее.

В 1757 году икона была покрыта серебряной вызолоченной ризой. Исцеления и чудеса от иконы продолжаются до сегодняшнего дня. Этот образ - один из древнейших в Киевской Руси.