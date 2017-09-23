23 сентября – память святого Павла Послушливого, преподобного Печерского (видео)
08:07, 23 сентября 2017Праздники
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Святой Павел обитал в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.
После принятия иноческого образа в Печерском монастыре преподобный безропотно трудился на самых тяжелых работах, куда бы ни посылал его настоятель.
Преподобный отец никогда не бездельничал.
Даже когда святой был свободен, он постоянно молился и молол зерно на жернове, чтобы этой тяжелой работой утомить свое тело.
Тропарь
Послушанию Христову подражавый, и Имени Его ради во всяком послушании, терпеливне, даже до смерти, Павле всечестне, потрудивыйся, мзду же ныне послушания своего трудолюбно от Господа прием, к Нему всегда молися о нас, поющих тя.
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