19 сентября – память иконы Пресвятой Богородицы "Киево-Братской" (видео)

Икона Киево-Братской Божьей Матери раньше находился в Борисоглебской церкви в городе Вышгороде, где она чудесно явилась в 1654 году.

В 1662 году, во время войны России с Польшей, городу был нанесен большой урон от воевавших на стороне поляков крымских татар. Храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба был разорен и поруган.

Однако Промысл Божий сохранил чудотворную икону, которую своевременно вынесли из храма и пустили по Днепру, а мощи святых скрыли. Река вынесла икону к берегу Подола в Киеве, где она была с радостью принята православными и с подобающими почестями перенесена в Братский монастырь. Там она и оставалась в течение долгого времени. Предание прибавляет к этому рассказу следующую подробность.

Один татарин заметил икону в реке и решил воспользоваться ей для переправы, но едва он коснулся ее, как икона сама поплыла, притом очень быстро и остановилась против Братского монастыря. Татарин, боясь утонуть отчаянно вопил, на его крики вышла братия из монастыря и направили к нему лодку.

Впоследствии спасенный татарин крестился и принял постриг в Киево-Братском монастыре. В описи церковного имущества обители, сделанной в 1807 году, приводится ее описание.

Существовала "Песнь о чудотворной Киево-Братской иконе Богоматери", составленная вскоре после 1692 года. Подлинник иконы не сохранился. Точная копия образа находится сегодня в киевском монастыре Покрова Божией Матери.

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