18 сентября Церковь чтит память святых Захарии и Елисаветы (видео)

18 сентября Церковь чтит память святых Захарии и Елисаветы, родителей Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна. Этим святым молятся о рождении ребенка.

Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Праведные священник Захария и жена его Елисавета, сестра Анны, матери Пресвятой Богородицы, «поступая по всем заповедям Господним беспорочно», страдали неплодием, что считалось в ветхозаветные времена великим наказанием Божиим.

Однажды во время служения в храме святой Захария получил весть от ангела, что его престарелая жена родит ему сына, который «будет велик пред Господом» и явится перед Спасителем в силе и духе пророка Ильи.

Старец засомневался в возможности исполнения этого предсказания и был за маловерие наказан немотой. Когда у праведной Елисаветы родился сын, она по внушению Святого Духа объявила, что назовет младенца Иоанном, хотя раньше в их семействе такое имя никому не давали. Спросили праведного Захарию, и он также написал на дощечке имя Иоанн.

Сразу же к нему возвратился дар речи, и он, исполнившись Святого Духа, стал пророчествовать о своем сыне как Предтече Господа. Это событие предшествовало Рождеству Спасителя на полгода.

Когда же царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Спасителе, он решил убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте до двух лет, надеясь, что в их числе будет и родившийся Мессия. Ирод хорошо знал о необычном рождении пророка Иоанна и хотел убить его, опасаясь, что он и есть Царь Иудейский.

Праведная Елисавета укрылась вместе с младенцем в горах. Убийцы повсюду искали Иоанна. Праведная Елисавета, увидев преследователей, со слезами стала молить Бога о спасении, и тотчас расступившаяся гора укрыла ее вместе с младенцем от погони.

В эти беспокойные дни святой Захария исполнял свое служение в Иерусалимском храме. Воины, отправленные Иродом, напрасно пытались узнать у него, где находится его сын. Не дождавшись ответа, они убили святого пророка, заколов его между жертвенником и алтарем храма.

Праведная Елисавета скончалась через сорок дней после своего супруга, а святой Иоанн, хранимый Господом, находился в пустыне до дня своего явления Израильскому народу.

Тропарь

Праведных твоих Захарии и Елисаветы, Господи, память празднующе, теми молим Тя: спаси души наша.