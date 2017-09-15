15 сентября - память святого мученика Маманта (видео)

Святой мученик Мамант родился в Пафлагонии. Родители его были благочестивыми и знатными людьми, которых звали Феодотом и Руфиной.

За открытое исповедания веры их схватили язычники и посадили в темницу. В заключении Руфина преждевременно родила сына.

Через некоторое время, родители были казнены, а младенца воспитала одна благочестивая вдова. Ещё в юные годы Мамант обратил ко Христу многих своих сверстников, за что и был подвергнут жестоким мучениям. Его приговорили к утоплению в море. Но ангел Господень чудесным образом освободил его и привел на гору около города Кесарии.

Здесь он устроил себе келью, в которой проводил молитвенную жизнь среди диких зверей, не трогавших святого. Молва о нём росла, и его вновь арестовали. В темнице, куда святой Мамант был заключен, умирали от голода сорок узников. По молитве святого влетевший в окно голубь принес всем пищу, а ночью двери темницы сами отворились - и узники вышли на свободу.

Сам же святой Мамант желал отдать жизнь за Христа и продолжал смиренно ожидать своей участи. Его вывели на арену цирка и выпустили диких зверей, но они не только не тронули святого, а даже стали ласкаться к нему. Тогда один из языческих жрецов поразил святого мученика трезубцем.

В древности наши предки называли святого Маманта Мамонтием-овчарником и считали его покровителем овец и коз. Мысль об этом покровительстве святого Маманта вышла из сказания о его жизни.

В житии замечается, что когда святой Мамант жил в пустыни, то ему особенную услугу оказывали дикие козы. Они сами приходили к нему, и он доил их и приготовлял сыры, которыми не только сам питался, но и торговал ими, раздавая вырученные деньги бедным и неимущим.

Тропарь

Мученик Твой Господи, Мамант, во страдании своем венец прият нетленный, от Тебе, Бога нашего: имели бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости, того молитвами спаси душы наша.

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