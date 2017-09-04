4 сентября - день памяти мученицы Евлалии Барселонской

Святая мученица Евлалия жила в Испании недалеко от города Варкиона (ныне – Барселона). Была она воспитана в благочестивой христианской семье.

В 14-летнем возрасте девушка проводила уединенную жизнь в доме своих родителей, много времени уделяя молитве и чтению Священного Писания.

Во время гонений на христиан воздвигнутых императором Диоклетианом в город Вракион был отправлен правитель Дакиан, который должен был следить за тем, чтобы всех христиан выслеживали и подвергали наказаниям. Когда до святой дошла эта новость она специально отправилась к Дакиану.

Девушка начала обличать его за то, что он принуждает людей отрекаться от истинного Бога и приносить жертву идолам. Правитель сразу же приказал своим воинам схватить ее и побить ее палками, но святая Евлалия переносила это истязание.

Видя непреклонность святой, Дакиан повелел предать ее более жестоким мукам и святая с молитвой на устах предала свой дух в руки Господу.

Тело святой ночью было погребено христианами. Родители мученицы, нашедшие ее уже пострадавшей, плакали, но и радовались, что их дочь причислена к сонму святых мучеников.

Тропарь

Агница Твоя, Иисусе, Евлалие зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся Крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную, приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.