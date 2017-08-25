25 августа Церковь чтит память мучеников Давидо-Гареджийской лавры

Преподобномученики отцы Давидо-Гареджийской лавры, приняли мученическую кончину в Грузии за исповедание христианской веры в начале XVII века, при шахе Аб басе I.

В 1615 году иранский шах c многочисленным войском напал на Грузию. Утолив жажду кровью христиан, он устроил охоту в долине Гаре-Кахети. Ночь застала его в горах Гареджи, и там же он расположился лагерем со своей свитой.

В полночь внимание шаха привлекла огненная вереница, двигающаяся по горе. Вначале он принял это за привидение, но потом ему объяснили, что там находится знаменитый монастырь, нынешней ночью там празднуется Светлое Воскресение Христово и монахи с горящими свечами трижды обходят церковь. Шах приказал тотчас же отправить туда войско и истребить всех.

В ту же ночь Ангел Божий явился настоятелю Гареджской лавры Арсению и сообщил: "Господь наш Иисус Христос призывает вас всех в свою Небесную Обитель. Этой ночью вас ждет великое испытание - мечом будете убиты. Кто желает продлить свою земную жизнь, пусть бежит, а кто жаждет душу свою очистить для вечности, тот погибнет от меча и Господь Бог украсит его нетленным венцом. Сообщи это всем обитателям монастыря и пусть каждый сделает выбор сам!" Настоятель сообщил всем о видении и монахи стали готовиться к грядущим испытаниям.

Только двое послушников испугались смерти и спрятались подальше от монастыря, на горе. В конце службы, при пении "Отче наш", обитель окружили иранские воины. Настоятель монастыря вышел к предводителю и попросил немного времени, чтобы закончить службу и причаститься всей братии.

Иранцы посоветовались и решили уступить просьбе. Отцы причастились, пожелали друг другу отваги и празднично одетые предстали перед карателями. Иранцы отрубили голову настоятелю, затем беспощадно изрубили всех.

В это время два послушника, убежавшие из монастыря, увидели как с неба спускаются сияющие венцы, а два из них понуро плывут в отдельности. Послушники тотчас вернулись в монастырь. Воины зарубили и их. Впоследствии на этом месте вырос розовый куст, который цвел и в XIX веке, несмотря на сухую и каменистую почву.

В конце XVII века царь Арчил с большим усердием собрал кости мучеников и упокоил их в большом каменном ящике, слева от алтаря. Святые мощи мироточат и в наше время.