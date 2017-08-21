21 августа Православная Церковь чтит память преподобного Григория, иконописца Печерского

Преподобный Григорий, иконописец Печерский, был сопостник преподобного Алипия Печерского.

В "Сказании о святых иконописцах" говорится, что он написал много чудотворных икон.

В 9-й песни канона службы Собору Киево-Печерских преподобных, почивающих в Ближних пещерах, преподобный Григорий называется византийским - возможно, он был в числе иконописцев, прибывших из Константинополя в Киев для украшения Великой церкви монастыря в честь Успения Пресвятой Богородицы.

При строгом подвижничестве преподобный Григорий никогда не разрешал себе иной пищи, кроме невареной (травы) и, давая ее больным, приходящим к нему, исцелял их. Мощи его покоятся в Феодосиевых пещерах, в Киево-Печерской лавре.