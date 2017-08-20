20 августа Православная Церковь чтит память преподобного Пимена Печерского

Преподобный Пимен, постник Печерский, подвизался в Дальних пещерах.

Воздержание его было таково, что он принимал пищу только раз в день и лишь в самом необходимом количестве.

Внешнее пощение было соответственным воздержанию от неугодных Богу поступков, мыслей и чувств.

Преподобный Пимен был игуменом Киево-Печерского монастыря с 1132 по 1141 года.

Тропарь

Постом душу твою просветил еси, молитвами непрестанными сердце твое сосуд Духа Святаго соделал еси, преподобне отче наш Пимене; темже вся вражия ополчения крепко посрамил еси и, яко победоносец истинный, воздаяние получил еси от Христа Бога. Тому помолися о душах наших.

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