18 августа Православная Церковь чтит память праведной Нонны

Святая Нонна родилась в конце третьего века в христианской семье. Она вышла замуж за Григория, градоначальника и богатого владельца земель в Каппадокийской области Малой Азии.

Муж ее сначала был язычником и поклонялся огню. У Нонны родились дочь Горгония и сыновья Григорий и Кесарий.

Она воспитала их в христианском духе и горячо молилась, чтобы и муж обратился к истине. Господь услышал ее молитвы: муж стал верить во Христа, крестился и посвятил себя Церкви.

Около 325 года он стал пресвитером, а затем епископом города Назианза в Каппадокии. Тогда и праведная Нонна была посвящена в диакониссы, после чего она усердно занялась благотворительностью.

В 359 году сын Нонны, Григорий, закончив свое обучение, вернулся на родину и принял крещение от своего отца. Через два года отец посвятил молодого Григория в священники. А через несколько лет Григорий стал Константинопольским патриархом.

Он был одним из самых проницательных и глубоких духовных писателей, за что получил почетное имя Богослова. Под конец своей жизни святая Нонна много потрудилась для Церкви. Ее праведная кончина наступила в 374 году.

О благочестии святой Нонны можно судить по тому, что пятеро человек из ее семьи, включая ее, причислены Церковью к лику святых. Молитва к праведной Нонне помогает женщинам построить семейное счастье: удачно выйти замуж, родить, вырастить хороших детей.