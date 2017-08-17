17 августа Церковь чтит память семи отроков Ефесских

Согласно преданию, юноши Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан (Константин) и Антонин, жили в III веке. Максимилиан был сыном ефесского градоначальника, остальные юноши - сыновьями других знатных граждан.

Все они проходили военную службу. Правивший в середине третьего века император Декий, начал гонения на христиан. От всех граждан требовалось принести жертвы языческим божествам, а непокорных ждала смерть. Юноши исповедовали веру во Христа и были лишены знаков воинского отличия, но император, надеясь на то, что отроки одумаются, отпустил их.

Юноши ушли из города и скрылись в пещере горы Охлон. Там они проводили время в молитве, готовясь к мученической кончине. Самый младший - Иамвлих, одеваясь в нищенское рубище, ходил в город и покупал хлеб. В один из таких выходов в город он услышал, что император вернулся и их ищут, чтобы представить на суд. Узнав, где скрываются отроки, император велел заложить вход в пещеру камнями, чтобы они умерли в ней от голода и жажды.

Двое из сановников, присутствовавших при замуровании входа в пещеру, были тайными христианами. Желая сохранить память о святых, они вложили среди камней запечатанный ковчежец, в котором находились две оловянные дощечки. На них были написаны имена семи отроков и обстоятельства их страданий и смерти.

Прошло более полутора веков. При императоре Феодосии Младшем распространилась ересь, отрицавшая воскресение мертвых. Владелец участка земли, на которой находилась гора Охлон, начал каменную постройку, и рабочие разобрали вход в пещеру. Отроки по воле Божией проснулись словно от обыкновенного сна, не подозревая, что прошло уже много времени.

Готовясь принять мучения, они поручили святому Иамвлиху еще раз купить им хлеба в городе для подкрепления сил. Подойдя к городу, юноша поразился, увидев на воротах святой крест. Услышав свободно произносимое Имя Иисуса Христа, он стал сомневаться, что пришел в свой город. Расплачиваясь за хлеб, святой отрок подал торговцу монету с изображением императора Декия и был задержан, как скрывший клад старинных монет.

Святого Иамвлиха привели к градоначальнику, у которого в то время находился Ефесский епископ. Выслушав недоуменные ответы юноши, епископ понял, что Бог открывает через него какую-то тайну, и сам отправился вместе с народом к пещере. У входа в пещеру епископ вынул из груды камней запечатанный ковчежец и открыл его.

Он прочел на оловянных дощечках имена семи отроков и обстоятельства замурования пещеры по повелению императора Декия. Войдя в пещеру и увидев в ней живых отроков, все возрадовались и поняли, что Господь, через пробуждение их от долгого сна, открывает Церкви тайну воскресения мертвых. Вскоре сам император прибыл в Ефес и беседовал с юношами в пещере.

Тогда же святые отроки на глазах у всех склонили головы на землю и опять заснули, но на этот раз до всеобщего воскресения. Император хотел каждого из отроков положить в драгоценную раку, но, явившись ему во сне, святые отроки сказали, чтобы тела их были оставлены в пещере на земле.

В народе отроков Ефесских почитают как целителей животворящим сном. Считается, что молитва им помогает от бессонницы.

Тропарь

Благочестия проповедники и воскресения умерших изобразители, Церкви столпы седмочисленныя, отроки всеблаженныя песньми восхвалим: тии бо по многих летех нетления, аки от сна воставше, всем возвестиша яве мертвых востание.