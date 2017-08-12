12 августа Православная Церковь чтит память Воргольской иконы Божией Матери

Икона Божией Матери Воргольская находилась в Богородице –Рождественской церкви села Воргол, Глуховского уезда Черниговской губернии (ныне Кролевецкого района Сумской области). Эта древняя икона была в Воргольском храме с незапамятных времен.

Предание и народная молва приписывают Воргольской иконе многочисленные чудотворения. Для проверки этого в 1850 году по распоряжению духовной власти было проведено особое расследование, которое утвердило действительность чудотворной силы, истекающей от святой Воргольской иконы Богоматери.

После этого Святейший Синод определил: «По вниманию к изложенным благодатным исцелениям, проистекающим от иконы Божией Матери, не препятствовать чтить местно сию икону по вере притекающих к ней с молитвою».

В разное время от этой иконы получили исцеление многие безнадежно больные. В 1848 году, когда здесь сильно свирепствовала холерная эпидемия, икону носили по всем зараженным местностям. При этом было замечено, что там, куда приносили икону, болезнь ослабевала, а затем и совсем прекращалась.

В 1867 году местным причтом был составлен подробный доклад епархиальному начальству о семи засвидетельствованных случаях исцелений при иконе Богоматери болезней рук, ног и расслабления всего тела. Многочисленные исцеления силою Богоматери от Воргольской иконы хранятся в памяти народа.

Во время безбожной власти в селе Воргол храм был разрушен, а икона бесследно исчезла, но сохранилось ряд копий и описание иконы.

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