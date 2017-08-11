11 августа Православная Церковь чтит память святой мученицы Серафимы
Сегодня Церковь чтит память святой мученицы Серафимы, которая пострадала за веру во втором веке по Рождестве Христовом.
Святая Серафима была родом из Антиохии. Жила она в Риме у богатой и знатной римлянки Савины, которую обратила в христианство.
Когда по указу императора Адриана начались гонения на христиан, правитель Берилл приказа привести на суд христианку Серафиму. Святая, без страха и переживаний за свою жизнь, явилась на суд по первому требованию. Тогда вместе с ней на суд пришла и Савина.
Берилл, увидев такую знатную личность и узнав, что Серафима ее слуга на первый раз отпустил девушку, но через несколько дней вновь вызвал святую Серафиму и начал суд.
Правитель хотел заставить святую принести жертву языческим Богам, но она не соглашалась, а только возносила молитвы и прославляла Бога. Видя, что она не отрекается от Христа, Берилл отдал ее на поругание двум юношам, но те, не смогли причинить ей никакого вреда. Когда они подошли к ней, они упали в полном расслаблении.
Правитель решил, что святая знает волшебство и попросил ее вернуть юношам здоровье. Помолившись Богу святая подняла на ноги молодых людей. Они сразу же сказали, что ангел Господень не дал им прикоснуться к девушке. Берилл, выслушав это, не поверил им и продолжил заставлять Серафиму отречься от Христа.
Святую начали мучить – ее жгли свечами и били палками. Бессильный перед непреклонностью христианки, судья приказал ее обезглавить. Савина с благоговением похоронила тело своей святой наставницы.
Тропарь
Невесто Христова возлюбленная, Серафиме, наследнице Царствия Небеснаго, добре за Господа пострадавшая и кровию твоею обагренная и, аки царскою багряницею, украшенная, поминай нас, совершающих святую память твою.