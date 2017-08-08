8 августа - день памяти преподобного Моисея Угрина Печерского - оберегает от плотских соблазнов

Прикосновением к святым мощам преподобного Моисея и усердной молитвой к нему печерские иноки исцелялись от плотских искушений. Преподобный Моисей, по происхождению венгр, был братом преподобного Ефрема Новоторжского и мученика Георгия.

Вместе с ними он поступил на службу к святому благоверному князю Борису. После убийства в 1015 году на реке Альте святого Бориса, вместе с которым погиб и Георгий, святой Моисей бежал и скрывался в Киеве у Предславы, сестры князя Ярослава.

В 1018 году, когда польский герцог Болеслав I Храбрый захватил Киев, святой Моисей вместе с другими пленниками попал в Польшу. Высокий и стройный красавец, святой Моисей обратил на себя внимание одной богатой польки-вдовы, которая загорелась к нему страстным желанием и захотела сделать его своим мужем, выкупив из плена.

Святой Моисей решительно отказался менять плен на рабство у женщины. Его давнишней мечтой было принять ангельский образ. Однако, несмотря на отказ, полька купила пленника. Она пыталась всячески совратить юношу, но он предпочитал голодные муки пышным пирам. Тогда полька стала возить святого Моисея по своим землям, думая, что он прельстится властью и богатством.

Святой Моисей сказал ей, что не променяет духовные богатства на тленные вещи этого мира и станет иноком. Проезжавший через те места афонский иеромонах постриг святого Моисея в иночество.

Полька приказала растянуть святого Моисея на земле и бить его палками так, чтобы земля напиталась кровью. Она добилась разрешения у Болеслава делать с пленником все, что угодно. Бесстыдная женщина однажды велела насильно положить святого Моисея с собой в постель, целовала и обнимала его, но и этим ничего не добилась.

Святой Моисей сказал: "Я из страха Божия гнушаюсь тобой как нечистой". Услышав это, полька велела давать святому каждый день по сто ударов, а потом оскопить его. Вскоре Болеслав воздвиг гонение на всех иноков в стране. Но его постигла внезапная смерть в 1025 году.

В Польше поднялся мятеж, во время которого была убита и вдова. Оправившись от ран, преподобный Моисей пришел в Печерский монастырь, нося на себе мученические раны и венец исповедания как победитель и храбрый воин Христов. Господь дал ему силу против страстей.

Один брат, одержимый нечистой страстью, пришел к преподобному Моисею и молил его помочь ему, говоря: "Даю обет сохранить до смерти все, что ты велишь мне". Преподобный Моисей сказал: "Никогда в жизни ни с одной женщиной слова не говори". Брат обещал исполнить совет преподобного.

У святого Моисея была в руке палка, без которой он не мог ходить от полученных ран. Этой палкой он ударил в грудь пришедшего к нему брата и тотчас тот был избавлен от искушения. Преподобный преставился около 1043-1051 г.г. и был погребен в Ближних пещерах.

Тропарь

Труды и подвиги со страстьми по чистоте твоей видя, святе, кто не удивится? Глад бо, темницу и раны приемля, не поработился еси сластем ляховицы, но, яко царь, страстьми обладаяй, ныне и тогда воспрославился еси от Всевидящаго человеческая сердца, вот Негоже во искушениих всем пособствовати благодать прием, пособствуй и нам, твою память чтущим, преподобне Моисее.

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