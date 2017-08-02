2 августа - день памяти святого пророка Ильи

Сегодня Православная Церковь празднует память святого пророка Божьего Илии - покровителя воинов. Его служение в Израиле происходило за восемь с половиной столетий до Рождества Христова. По церковному преданию отец новорожденного видел ангелов Божиих, которые пеленали младенца огнем и вкладывали в его уста пламень.

После смерти царя Соломона, когда царство разделялось на Израиль и Иудею, цари Израиля боялись потерять власть, и хотели оторвать народ от Иерусалимского храма, чтобы заменить истинного Бога языческими богами. Пророк Илия вышел на служение Богу во время крайнего развращения израильтян.

Он предрек царю Ахаву, в наказание за культ изобилия, отсутствие дождя и росы на земле. Засуха могла прекратиться только по молитве самого пророка. Народ страдал от нестерпимого солнечного зноя и голода. Сам пророк по повелению Господа скрылся в сокровенное место у потока Хораф, где вороны приносили ему пищу.

Через год поток Хораф высох, и Илия отправился за пределы Израиля к бедной вдове, которая была обречена с детьми на голодную смерть. Чтобы накормить пришедшего к ней пророка, Сарептская вдова отдала ему свой последний кусок хлеба. Пророк Илия совершил два чуда: запасы хлеба и масла в доме вдовы стали неиссякаемыми, а ее умерший сын воскрес.

После трех с половиной лет засухи пророк Илия, к удивлению царя Ахава, который искал его все это время, пришел во дворец и приказал собрать весь израильский народ и служителей Ваала на горе, где предложил привести Господу две жертвы всесожжения - одну от себя, а другую от пророков Ваала.

Первыми приступили к жертвоприношению пророки Ваала: они взывали к идолу с утра до вечера, но напрасно - небо молчало. Когда подошло время вечернего жертвоприношения, пророк Илия воздвиг жертвенник Господень из 12 камней, по числу колен Израилевых, окружил его рвом, положил жертву на дрова и, знаменуя тайну Пресвятой Троицы, приказал трижды лить на жертвенник воду, приносимую к нему четырьмя водоносами.

Когда вода полилась вокруг жертвенника, отовсюду окружив его, святой пророк воззвал: "Господи Боже Авраама, Исаака и Иакова! Услыши меня, Господи, услышь меня ныне в огне! Да познают все люди сии, что Ты Един Бог Израилев и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему". Народ, видя, что огонь Господень сжег не только приношение, но и дрова, камни и даже рвы, наполненные водой, раскаялся и сказал: "Воистину Господь есть Бог".

Тогда пророк Илия велел схватить всех служителей Ваала, убил их и бросил в реку, очистив землю от скверны нечестивого культа. После чего по молитве пророка пошел сильный дождь. Царь Ахав осознал свое заблуждение и оплакал грехи, но его жена, узнав о том, что произошло, стала добиваться смерти пророка. Илии пришлось вновь покинуть Израиль. Святой Илия пребывал в посте и молитве и 40 дней и ночей шел к горе Хорив. На священной горе Господь явился пророку в веянии тихого ветра.

При этом Бог открыл Своему пророку, что Он сохранил в Израиле семь тысяч мужей, не поклонившихся Ваалу и повелел Илии предназначить на израильское царство достойного мужа по имени Ииуя, а юношу Елисея помазать во пророка - преемника себе. Пророческое служение святого пророка Илии продолжалось еще несколько лет, после чего Господь забрал его на Небо в огненной колеснице.

Пророк Елисей, видя огненное вознесение Илии, воскликнул: "Отец мой, колесница Израиля и конница его!". Предание гласит, что с колесницы Илия сбросил верхнюю одежду - накидку (милоть), своему ученику и последователю пророку Елисею, который вместе с ней принял дар пророчества.

По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечей Страшного Второго Пришествия Христа на землю и, приняв во время проповеди телесную смерть, уже не только как пророк, но и как мученик, удостоится в лике святых еще большей чести и славы от Бога.

Первая церковь, построенная в Киеве, была во имя пророка Илии. Раньше в этот день совершались молебны в поле и в церквях, и часовнях, посвящённых Илье-пророку; люди постились всю предшествующую неделю; окуривали дом и постройки ладаном.

С Ильина дня, по народным приметам, начиналось ненастье, и люди переставали купаться. Ильин день считался календарной границей сезонов, когда в природе появлялись первые признаки осени и изменялось поведение зверей и птиц.

Тропарь

Во плоти Ангел, пророков основание, вторый Предтеча пришествия Христова, Илия славный, свыше пославый Елисееви благодать недуги отгоняти и прокаженныя очищать, темже и почитающим его точит исцеления.