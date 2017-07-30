30 июля - память святой великомученицы Марины

Покровительство великомученицы Марины требуется тем, кто нуждается в защите от духов злобы и клеветнических помыслов и наветов. Считается, что от мощей великомученицы получают исцеление душевнобольные.

Святая Марина родилась в Антиохии Писидийской (в Малой Азии, ныне Турция). Отец ее был язычником-жрецом. От своей кормилицы святая Марина узнала о христианской вере.

В то время император Диоклетиан (284-305 гг.) воздвиг гонение на христиан, так что многие христиане вынуждены были скрываться в пещерах и пустынях. Когда Марине исполнилось двенадцать лет, она приняла крещение.

Узнав об этом отец отрекся от нее. Как-то в возрасте пятнадцати лет Марина пасла овец. Правитель той области (епарх) проезжал мимо и очарованный ее красотой сделал ей предложение. Марина не скрывала, что она христианка.

Тогда правитель отдал ее на попечение одной знатной женщине, надеясь, что та уговорит девушку отречься от Христа. Но Марина отвергла это и отказалась принести жертву идолам, за что ее подвергли разным истязаниям: секли прутьями, строгали тело ее трезубцами, вбивали в нее гвозди, жгли огнем. При виде таких страданий девушки народ плакал от жалости.

Благодать Божия исцелила Марину от ран, но мучители не вразумились чудом.

На следующий день ее снова обжигали, затем стали топить в большой бочке. Во время пыток содрогнулась земля, с рук Марины спали оковы, над ее головой засиял необыкновенный свет, в котором кружилась голубица с золотым венцом в клюве. Пораженный народ стал славить Бога.

Правитель приказал казнить Марину и тех, кто уверовал во Христа. В тот день вместе с ней обезглавили 15 000 человек. Очевидец Феотим описал ее страдания.

Мощи великомученицы Марины хранились в Константинополе до взятия города крестоносцами в 1204 г.

Тропарь

Твоя, Иисусе, Марина зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспинаюся и спогребаюся Крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.