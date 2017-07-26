26 июля Православная Церковь чтит память архангела Гавриила

Архангел Гавриил, так же, как и архангел Михаил, считается архистратигом небесного воинства, и одним из высших в ангельской иерархии.

Сегодня Церковь почитает память великого благовестника – архангела Гавриила. Имя этого святого ангела в буквальном переводе означает «Всевышний – сила моя».

В православной традиции он почитается как посвящающий людей в тайны Господа и приносящий добрые известия. В библейской истории мы видим причины формирования такого почитания.

Еще в Ветхом Завете архангел открывал пророку Даниилу тайны будущего (Дан. 8, 16). Он явился в храме праведному Захарии, отцу Иоанна Крестителя, с доброй новостью, что у него появиться сын, который будет великим перед лицом Бога (Лк. 1, 13-17).

Но все же самой большой заслугой архангела, является то, что он принес Деве Марии весть о скором рождении от Нее Спасителя рода человеческого – Господа Иисуса Христа. Церковное предание сохранило еще не одну историю об архангеле Гаврииле, его помощи людям и чудесах, почему архангел всегда почитался в народе.

На иконах, по традиции, в руках ангела изображена лилия, расцветшая ветвь или зажжённый светильник, как символ той доброй вести, которую он приносит.

Тропарь

Небесных воинств архистратиже, молим тя присно мы недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крил невещественныя твоея славы, сохраняя нас припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник вышних сил.