24 июля Православная Церковь вспоминает страдания святого мученика Киндея

На берегу Средиземного моря в городке Сиды (недалеко от современной Антальи, Турция) жил священник по имени Киндей.

В конце III века римским императором Диоклетианом было начато гонение на христиан. Киндея задержали и приговорили к сожжению. Предание гласит, что на место казни его вели в металлической обуви с гвоздями.

По дороге страже, которая сопровождала его, встретился дровосек. Решено было отнять дрова, но Киндей уплатил тридцать монет за хворост и сам понес его. Когда он был привязан, а пламя полыхало у его ног, началась буря, хлынул ливень и потушил огонь.

Киндей мирно отдал душу Господу. Языческий жрец и его супруга, видевшие чудо, уверовали во Христа и похоронили останки мученика.