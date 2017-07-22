22 июля - Кипрской и Колочской икон Божией Матери

Церковь чтит сотни различных образов Пресвятой Богородицы. Два из них - Кипрский и Колочский упоминаются сегодня.

Кипрская икона явилась в 392 году на острове Кипр. На ней Богородица изображена на троне с младенцем, а по бокам два ангела с пальмовыми ветвями в руках. Впоследствии на Русь попали списки с этого образа.

Колочская икона Божией Матери явилась в 1413 году в княжение Василия Димитриевича в 15-ти верстах от города Можайска, в местечке Колоча Смоленской губернии.

Обрел святой образ крестьянин этого селения по имени Лука и перенес его в свой дом. Один из его домочадцев страдал расслаблением тела. Больной с верою приложился к иконе челом и получил совершенное исцеление.

Об этом стало известно в окрестностях, и многие страждущие начали притекать к чудотворной иконе на поклонение и получали от Богородицы благодатную помощь. Впоследствии Лука перенес образ в Можайск.

На месте явления иконы была построена церковь во имя Богородицы, в которой поставили святой образ. На пожертвования крестьянина Луки и других православных впоследствии князь Андрей Димитриевич устроил на том месте монастырь, именуемый Колочским или Можайским.