21 июля – память святого великомученика Прокопия Кесарийского (Палестинского), IV век

Великомученику Прокопию молятся для успеха в путешествиях, о благополучии в дороге.

В конце III-го века в Иерусалиме проживала семья знатного римского христианина по имени Христофор. Его супруга Феодосия была язычницей.

После смерти благочестивого мужа она привила веру в богов их сыну, которого звали Неаний. Юноша получил прекрасное образование и скоро был представлен ко двору самого императора Диоклетиана. Перед молодым человеком открывались большие перспективы.

К 303 году, когда было воздвигнуто открытое гонение на христиан, Неаний был послан проконсулом в Александрию с повелением беспощадно преследовать Церковь Божию.

По пути в Египет, Неанию было явление Господа Иисуса Христа, Который спросил юношу: «И ты идешь на Меня, Неаний?». Юный проконсул смог лишь ответить: «Кто Ты, Господи?». Господь сказал: "Я – распятый Сын Божий".

После всего происшедшего с ним, Неаний превратился из гонителя в ревностного последователя Христа. Мать, не стерпев подобных изменений в сыне, считая его нарушителем веры отцов, сама обратилась с жалобой к императору. После множественных допросов и пыток, Неаний был отправлен в Кесарию Палестинскую, где принял крещение с именем Прокопий от Самого Господа, пришедшего к нему в сырую темницу.

Мученик Прокопий был усечен мечом в 303 году. Видя его стойкость и желая пострадать за Христа, были казнены также его мать Феодосия, многие из прежних стражей святого, а также двенадцать женщин-христианок.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Прокопий во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имели бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.