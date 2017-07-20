20 июля - празднование в честь Влахернской иконы Божией Матери

Влахернская икона Божией Матери обретена в Иерусалиме императрицей Евдокией во времена святителя Ювеналия, Патриарха Иерусалимского, и преподобного Евфимия Великого.

Святая икона была послана в Константинополь, где императрица Пульхерия поставила ее в церкви Влахернской, там же хранилась честная риза Богородицы. Эту святую икону называют еще Одигитрией, то есть Путеводительницей.

Именно с этой иконой Патриарх Сергий с молебнами обходил в 626 году стены Константинополя при осаде столицы аварами. В память этой и других побед, одержанных благодаря заступничеству Пресвятой Девы, было установлено ежегодно в субботу пятой седмицы Великого поста совершать праздник Похвалы Пресвятой Богородице (Суббота Акафиста).

Первоначально празднование совершалось только во Влахернском храме в Константинополе. В IХ веке праздник был внесен в устав монастыря преподобного Саввы Освященного и в Студийский устав, а затем включен в Постную Триодь и сделался общим для всей Православной Церкви.

После падения Константинополя в 145З году, Влахернская икона была перенесена на Афон, а в 1654 году прислана афонскими иноками в Москву, в дар царю Алексею Михайловичу.

Празднование Влахернской иконе совершается еще 2 июля (в праздник Ризоположения) и в субботу Акафиста - на пятой седмице Великого поста.