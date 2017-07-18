18 июля Православная Церковь отмечает день обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского - великого чудотворца, основателя Троице-Сергиевой лавры.

В 1392-ом году светлая душа этого праведника вознеслась к Богу. Уже в начале следующего века, 18 июля 1422 года, во время строительства собора в честь Живоначальной Троицы, в основанном им монастыре, были открыты нетленные мощи преподобного.

Свидетели видели, что не только тело, но и одежда святого за три десятилетия не были повреждены тлению, хотя вокруг гроба стояла вода.

В присутствии сына Дмитрия Донского, князя Юрия Дмитриевича, мощи преподобного Сергия Радонежского подняли с земли и временно поставили в деревянной Троицкой церкви. А через четыре года их перенесли в каменный Троицкий собор, где они находятся и доныне.