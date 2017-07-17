17 июля - день памяти святителя Андрея, архиепископа Критского

Святитель Андрей основал новую литургическую форму - канон. Из составленных ним более всего известен Великий покаянный канон. Он читается во время Великого поста.

Святитель Андрей, архиепископ Критский, родился в городе Дамаске в семье благочестивых христиан. До семилетнего возраста мальчик был немой. Затем однажды по причащении Святых Христовых Таин он обрел дар речи и начал говорить.

С того времени отрок начал усиленно изучать Священное Писание и Богословские науки. Четырнадцати лет он удалился в Иерусалим и там принял пострижение в обители преподобного Саввы Освященного. Святой Андрей проводил строгую, целомудренную жизнь, был кроток, воздержан, так что все удивлялись его добродетели и разуму. Как человек одаренный и известный добродетельной жизнью, он был причислен к иерусалимскому клиру и назначен секретарем Патриархии - нотарием.

В 680 году местоблюститель Иерусалимской патриаршей кафедры Феодор включил архидиакона Андрея в число представителей Святого Града на IV Вселенском Соборе, где он противоборствовал еретическим учениям, опираясь на глубокие знания православных догматов.

В правление императора Юстиниана II святой Андрей был рукоположен в архиепископа города Гортины на острове Крит. На новом поприще он просиял как истинный светильник Церкви, великий иерарх - Богослов, учитель и гимнотворец.

Святитель Андрей написал много Богослужебных песнопений. Он стал основателем новой литургической формы - канона. Из составленных им канонов более всего известен Великий покаянный канон, который читают во время Великого поста.

Ему также принадлежат: канон на Рождество Христово, трипесницы на повечерии недели Ваий и на первые четыре дня Страстной седмицы, стихиры на Сретение Господне и многие другие песнопения. Сохранились также назидательные Слова святителя Андрея Критского на некоторые церковные праздники.

Скончался святитель в 726 году на острове Милитина, возвращаясь на Крит из Константинополя, где был по делам Церкви. Мощи его были перенесены в Константинополь.

Тропарь

Христову Церковь цевницею языка твоего, песнословя умильно, возвеселил еси, богословием же Препетыя Троицы славу всем сказал еси ясно, тем тя, яко тайноглагольника, поем, Андрее, пастырю Критский, и величаем память твою, Христа славяще дивнаго во святых Своих.