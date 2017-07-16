16 июля - день памяти преподобных Анатолия и Анатолия Затворника Печерских

Первый известный по названию монастырь Древней Руси – Киево-Печерская лавра. Сотни подвижников благочестия своей праведной жизнью прославили эту обитель.

Сегодня Православная Церковь чтит память двух монахов, живших в этом монастыре приблизительно в 12-13 веках.

Это преподобный Анатолий, мощи которого почивают ныне в Ближних пещерах Лавры. И второй святой с таким же именем - Анатолий Затворник.

Его нетленные мощи находятся в Дальних пещерах обители. Свидетельств о жизни и подвигах этих святых почти не сохранилось.

Их день памяти приурочен ко дню чествования святителя Анатолия, патриарха Константинопольского.

Тропарь

Преблаженнии и Богоноснии отцы наши, Анатолие и Анатолие Затворниче, яко стяжавшии дерзновение ко Господу равноангельным своим житием, егоже ради обогати Христос нетлением и чудесы мощи ваша, молим вас прилежно: испросите душам нашим очищение и велию и богатую милость.