15 июля - день празднования Ахтырской иконы Божией Матери

Ахтырский образ Божией Матери был явлен в 18-ом веке.

Его нашел священник Покровской церкви городка Ахтырка, что на Сумщине, – Василий Данилов. Проверяя новую косу, он вышел на огород у церкви.

Не успев поднять косу, он увидел ослепительный свет, исходивший от иконы Божьей Матери, лежавшей в траве.

Три года образ стоял дома у священника, а затем Богородица явилась отцу Василию во сне и приказала помыть икону, снять с неё пыль.

Во втором сне она велела не выливать воду после мытья, а исцелять ею людей. С тех пор от иконы стали происходить исцеления.

В 1751-ом году Священный Синод постановил считать новоявленную Ахтырскую икону чудотворной. Ныне в Свято-Покровском храме города Ахтырка хранится копия этого образа.

Тропарь

Преблагословенная Дево, Богородительнице Чистая, у Креста Сына Твоего и Бога нашего предстоящи, скорбь велию претерпела еси и благодать от Него прияла еси сущия в скорбех утешати. Темже на пречистый образ Твой благоговейно взирающе и изображенную Тя на нем пред Крестом Спаса нашего видяще, умиленно к Тебе вопием: Заступнице усердная, благая и милостивая! Ускори избавити ны от всякия скорби, нужды и болезни и спаси души наша, да Тя со благодарением славим во веки.

Глас