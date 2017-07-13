13 июля православные верующие празднуют Собор двенадцати апостолов

Собор святых славных и всехвальных 12-ти апостолов (Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля (Фаддея), Симона Зилота и Матфия) является древним праздником.

Святая Церковь, чествуя каждого из 12-ти апостолов в разное время года, с давних времен установила общее празднование им на следующий день после памяти славных и первоверховных апостолов Петра и Павла.

Святой благоверный царь Константин Великий построил в Царьграде храм во имя святых Двенадцати апостолов.

Указания на совершение этого празднования встречаются в IV веке.

Тропарь

Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.