9 июля - день памяти преподобного Давида Солунского

Преподобный Давид Солунский отрекся от радостей земной жизни, прожил в шалаше 70 лет, пребывая в постоянной молитве, соблюдая строгий пост, терпя зной и стужу. Получив от Бога дар чудотворений, многих исцелил от болезней. Святой подвижник был настоящим источником веры для многих жаждущих душ.

Подвижнический путь преподобного Давида Солунского начался в середине пятого века в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия.

Со временем он поселился в курени под пальмовым деревом вблизи греческого города Фессалоники. Там святой прожил 70 лет, находясь в постоянной молитве, придерживаясь строгого поста, терпя жару и холод.

Будучи большим аскетом и молитвенником, преподобный Давид отрекся от всех радостей земной жизни.

Его ум был полностью направлен к Богу. Достигнув бесстрастия, он был как ангел во плоти. Без любого вреда для себя святой мог брать в руки накаленный уголь для совершения каждения.

Преподобный получил от Бога дар чудотворений, многих исцелил от болезней. Всем, приходившим к нему, святой подвижник давал душеполезные советы.

Обогатившись духовными дарами, святой подвижник стал настоящим источником веры для многих жаждущих душ.

Скончался преподобный около 540 года.

Тропарь

В тебе, отче, известно спасеся, еже по образу, приим бо крест, последовал еси Христу и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобне Давиде, дух твой.