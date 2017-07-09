9 июля - празднование Тихвинской иконы Божией Матери

Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой.

9 июля Православная Церковь совершает празднование в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Согласно церковному преданию образ был написан святым апостолом и евангелистом Лукой.

В пятом веке икона была перенесена с Иерусалима в Константинополь и поставлена в специально построенном Влахернском храме.

В конце 14-го века образ исчез из церкви и в лучезарном свете явился над водами Ладожского озера. Вблизи города Тихвина для найденного образа был построен Успенский храм. Впоследствии, за повелением царя Ивана Грозного, там появился монастырь. Тихвинская икона не раз становилась защитницей обители во времена лихолетия.

В годы Второй мировой войны чудотворный образ был вывезен в США. В настоящее время святыня опять вернулась в возрожденный Тихвинский монастырь.

В 1877-ом году один из списков святого образа прославился чудесным слезоточением в Иллинском ските горы Афон. Впоследствии монахи написали точный список иконы и подарили его православной общине Львова. Тихвинская Львовская "Слезоточивая" икона Божией Матери была установлена в Свято-Георгиевском храме.

В надписи на обороте подаренной святыни отмечалось, что образ передается общине в пожизненное владение при условии сохранения ею православной веры.

В 1997 году решениям Священного Синода Украинской Православной Церкви икона была признана чудотворной.

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