8 июля - день памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии

Князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича.Он занял отцовский престол в 1203 году.

Когда в молодости Петр заболел проказой, от какой никак не мог излечиться, он во сне увидел видение, что его может исцелить благочестивая дева Феврония, дочь пчеловода, крестьянка деревни Ласковой Рязанской губернии. За ней сразу же отправили гонцов и вскоре она была приведена к князю.

Когда святой Петр ее увидел, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что пообещал жениться на ней после своего выздоровления.

Вскоре болезнь прошла - Феврония вылечила князя и вышла за него замуж. Святые супруги стали примером семейной любви и пронесли любовь друг к другу через все испытания.

Бояре изгоняли их из города - не захотели иметь княгиню из простого звания, но вскоре сами просили святых супругов вернуться на княжий престол.

Святые Петр и Феврония прославились благочестием и милосердием.

Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела святых были положены в одном гробе.

Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супружества. Своими молитвами они низводят небесное благословение на вступающих в брак.

Тропарь

Яко благочестиваго корене пречестная отрасль был еси, добре во благочестии пожив, блаженне Петре, тако и с супружницею твоею, премудрою Феврониею, в мире Богу угодивше, и преподобных житию сподобистеся. С нимиже молитеся Господеви сохранити без вреда отечество ваше, да вас непрестанно почитаем.