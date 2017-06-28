28 июня – память святителя Августина Блаженного, епископа Иппонийского

Святой Августин Аврелий родился 13 ноября 354 года в Тагасте, на современной территории Алжира.

Знанием о христианстве юноша был обязан своей матери святой Монике, умной, благородной и благочестивой женщине.

Однако его молодость прошла под большим влиянием отца-язычника. Живя в Карфагене, молодой человек изучал риторику и интересовался классическими авторами.

Там же он увлекся философией и учением манихеев, которым оставался верным около 10 лет.

Знакомство с платонической и неоплатонической философией в переводах Мария Викторина заставило его усомниться в истинности этого учения.

В 383 году Августин отправился в Рим, чтоб найти учительскую должность.

Через год он оказывается в Милан на должности преподавателя риторики. Там же Августин знакомится со святителем Амвросием Медиоланским, глубоко на него повлиявшим.

Вернувшись домой, он удалился на несколько месяцев на виллу одного из друзей ради серьезных размышлений.

По преданию, однажды в саду святой Августин услышал голос ребёнка, побудивший его наугад развернуть послания апостола Павла, где ему попалось послание к Римлянам.

В 387 году Аврелий Августин принимает Крещение от святителя Амвросия. Возвратившись в Африку, он проводит время в строгом уединении.

В 391 году Августин становится пресвитером, а в 395 – епископом Иппона. Умер блаженный Августин 28 августа 430 года.

Тропарь

Сердцем всем Христу последуя, святителю Августине, словом и делом истину запечатлел еси и ересей злочестивых явился еси неленостный искоренитель, молися выну ко святей Троице, да спасет души наша.

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