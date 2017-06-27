27 июня – день памяти святого пророка Елисея

Святой пророк Елисей был сыном Сафата, зажиточного пахаря.

По призыву Ильи-пророка он стал сначала его помощником, а затем после чудесного вознесения своего учителя живым на небо - самостоятельным пророком.

Став ревностным последователем своего учителя, пророка Илии, Елисей пророчествовал более 65 лет, при шести царях израильских, и бесстрашно говорил им правду, обличая их нечестие и наклонность к идолопоклонству.

Святой пророк Елисей умер в глубокой старости, в возрасте около 100 лет.

С именем этого святого связывается множество чудес - от чудесного перехода Иордана до исцеления больных и воскрешения сына гостеприимной жены-сонамитянки.

К известным его чудесам также относятся: умножение елея по просьбе бедной вдовы, умножение хлебных начатков, исцеление сирийского полководца Неемана.

Во всех рассказах о пророке Елисее он изображён как человек глубоко прозорливый, сильный духом и верой.

Святой пророк был единственным очевидцем вознесения Илии на небо и в наследие от него получил мантию, как видимый знак преемства пророческого духа.

Тропарь

Во плоти Ангел, пророков основание, вторый Предтеча пришествия Христова, Илия славный, свыше пославый Елиссееви благодать недуги отгоняти и прокаженныя очищати, темже и почитающим его точит исцеления.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.