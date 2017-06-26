26 июня Православная Церковь молитвенно чтит память святой мученицы Антонины Никейской

Святая мученица Антонина пострадала в Никее во время гонения императора Максимиана, в конце третьего века.

После жестоких пыток святую мученицу бросили в тюрьму.

Несмотря на все старания, император Максимиан не мог заставить святую Антонину отречься от Христа и принести жертвы идолам.

Император приказал палачам снять с нее одежду и бить по голому телу. Но когда они хотели исполнить повеление правителя, святой мученице явились ангелы Божьи, которые навели страх на ее мучителей.

Даже когда мученицу Христову положили на раскаленный лист железа, святая Антонина силой Божьей осталась невредимой.

Наконец, после долгих пыток и побоев святую завязали в мешок и утопили в озере. Вскоре она была прославлена в лике святых.

Тропарь

Агница Твоя, Иисусе, Антонино, зовет велиим гласом: Тебе, женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаются и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою: но яко жертву непорочную приими мя с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.

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