25 июня – день памяти преподобного Онуфрия Великого

Пре­по­доб­ный Онуф­рий жил в пол­ном оди­но­че­стве в ди­кой пу­стыне на протяжении шестидесяти лет.

В мо­ло­до­сти юноша вос­пи­ты­вал­ся в Фива­ид­ском мо­на­сты­ре Эри­ти.

Узнав от стар­цев о тяжести и вы­со­те жиз­ни пу­стын­ни­ков, пре­по­доб­ный Онуф­рий захотел им подражать. Но­чью он тай­но вы­шел из обите­ли и уви­дел пред со­бой свет­лый луч. Свя­той Онуф­рий испу­гал­ся и ре­шил вер­нуть­ся, но го­лос ан­ге­ла-хра­ни­те­ля убедил его продолжить начатый путь.

В глу­бине пу­сты­ни пре­по­доб­ный Онуф­рий нашел пу­стын­ни­ка и остал­ся учить­ся у него пустын­ной жи­зни и борь­бе с искушени­я­ми. Ко­гда ста­рец убе­дил­ся, что свя­той укре­пил­ся в духовной борь­бе, он оста­вил его од­но­го.

Еже­год­но ста­рец при­хо­дил к нему и через несколь­ко лет, при­дя к пре­по­доб­но­му Онуфрию, скончал­ся. Вскоре, око­ло пе­ще­ры, где жил святой Онуфрий, вы­рос­ла фини­ко­вая пальма, и от­крыл­ся ис­точ­ник чи­стой во­ды.

Две­на­дцать вет­вей паль­мы по­оче­ред­но при­но­си­ли пло­ды, и препо­доб­ный не тер­пел го­ло­да и жаж­ды. Тень паль­мы укры­ва­ла его от дневного зноя. Ангел при­но­сил свя­то­му хлеб и каж­дые суб­бо­ту и вос­кре­се­нье при­ча­щал его Свя­тых Тайн, как и дру­гих пу­стын­ни­ков.

Перед своей смертью, преподобный Онуфрий встретился со святым Пафнутием, который похоронил святого, а впоследствии написал его житие.

Когда подвижник отошел ко Господу, пре­по­доб­ный Па­ф­ну­тий с пла­чем ото­рвал от сво­ей одеж­ды под­клад­ку и за­вер­нул в нее те­ло вели­ко­го пу­стын­ни­ка, ко­то­рое по­ло­жил в углубле­ние боль­шо­го кам­ня, на­по­до­бие гро­ба, и засыпал мно­же­ством мел­ких кам­ней.

Преподобному Онуфрию молятся о всех нуждах, особенно же о приобретении духовных добродетелей, а также о сохранении от внезапной смерти.

Тропарь

Желанием духовным пустыни достигл еси, богомудре Онуфрие, и яко безплотен в ней многолетне подвизался еси трудолюбне, соревнуя пророкам Илии и Крестителю: и от руку ангельску таин божественных насладився, ныне во свете Святыя Троицы купно с ними веселишеся. Моли спастися нам, твою память почитающим.

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