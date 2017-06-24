24 июня православные христиане молятся перед иконой Пресвятой Богородицы "Достойно есть"

Чудотворная икона Божией Матери «Достойно есть» находится в столице Афона городе Карее на горнем месте алтаря соборного храма. Время ее явления определяется 980 годом. Данный образ особо почитается благодаря следующему случаю.

В конце Х века недалеко от Афонского Карейского монастыря в келье жил один старец-отшельник со своим послушником. Однажды старец отправился к всенощному бдению в храм, а послушник остался в келье вычитывать молитвенное правило. При наступлении ночи он вдруг услышал стук в дверь. Отворив её, юноша увидел перед собой незнакомого монаха, который попросил разрешения войти.

Послушник впустил его, и они вместе начали молитвенные песнопения. Так текла их ночная служба своим порядком, пока не настало время величать Пресвятую Богородицу.

Став перед Её иконой «Милующая», послушник начал петь общепринятую молитву: «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим...», но гость остановил его и сказал: «У нас не так величают Божию Матерь» – и запел иное начало: «Достойно есть, яко воистину, блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего». А потом уже к сему добавил «Честнейшую Херувим…».

Инок наказал послушнику всегда петь в этом месте богослужения только что услышанную песнь в честь Богородицы. Не надеясь, что он запомнит столь чудесные слова услышанной молитвы, послушник попросил гостя их написать. Но в келье не оказалось ни бумаги, ни чернил, и тогда незнакомец написал слова молитвы пальцем на камне, который стал неожиданно мягким как воск.

Затем он внезапно исчез, и инок только и успел спросить у пришельца его имя, на что тот ответил: «Гавриил». Вернувшийся из храма старец был удивлен, услышав от послушника слова новой молитвы. Выслушав же его рассказ о чудесном госте и увидев чудесно начертанные письмена песни, старец понял, что явившийся небожитель – это архангел Гавриил.

Весть о чудесном посещении архангела Гавриила быстро распространилась по Афону и дошла до Константинополя. Афонские иноки отослали в Константинополь каменную плиту с начертанною на ней песнью Богородице как доказательство истинности передаваемого ими известия.

С той поры молитва «Достойно есть» стала неотъемлемой частью православных богослужений. А икона Божией Матери «Милующая» вместе с прежним названием называется также «Достойно есть».

Тропарь

Притецем, вернии, со дерзновением к Милующей Царице Богородице и умиленно воззовем к Ней: низпосли на ны милости Твоя богатыя: град сей избави от всякаго обстояния, мир даруй мирови и спасение душам нашим.

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