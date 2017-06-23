23 июня Православная Церковь чтит память святителя Иоанна, митрополит Тобольского

Будущий святитель родился в 1651 году в городе Нежине в семье шляхтича Максима Васильковского. О детских и юношеских годах жизни Иоанна сведения не сохранились.

В 1668-1675 годах он обучался в Киево-Могилянской академии и по её окончании был оставлен в ней преподавателем латинского языка.

В 1675 году, вскоре после окончания академии, молодой человек принял в Киево-Печерской лавре монашеский постриг с именем в честь святителя Иоанна Златоуста.

После смерти святителя Феодосия 24 ноября 1696 года решением рады Иоанн Максимович был избран черниговским архиереем. В Москву была направлена грамота от имени гетмана Ивана Мазепы с прошением к царю и патриарху о посвящении кандидата.

10 января 1697 года Патриархом Московским Адрианом в Успенском соборе Московского Кремля Иоанн был хиротонисан во епископа Черниговского с возведением в сан архиепископа, а в 1711 году поставлен митрополитом Тобольским и всея Сибири. Святитель Иоанн (Максимович) известен своей миссионерской и богословской деятельностью.

Он является основателем Черниговского коллегиума, а также автором многочисленных поэтических сочинений. Его перу принадлежит удивительный по богатству духовного опыта «Илиотропион», изданный в пяти книгах.

9 июня 1715 года митрополит Иоанн отслужил литургию, а затем устроил трапезу для духовенства и нищих, за которой сам прислуживал гостям. Затем владыка ушел в свои покои, в которых на следующее утро был обнаружен умершим в молитвенном положении на коленях перед Ильинской Черниговской иконой Божией Матери.

Тело святителя долгое время не хоронили, ожидая возвращения из миссионерской поездки митрополита Филофея, который должен был возглавить погребение.

Святитель Иоанн был погребён в деревянном приделе Софийского собора в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

Прославлен святитель Иоанн, митрополит Тобольский в лике святителей в июне 1916 года.

Тропарь

Наставниче благочестия, сиротствующих питателю, скорбящих утешителю, недугующих врачу безмездный, душею страждущих скорый помощниче, теплый молитвенниче о всех ко Господу, святителю отче Иоанне, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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