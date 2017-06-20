20 июня – память святого мученика Феодота Анкирского, корчемника
Святой мученик Феодот жил в Анкире Галатийской в III веке.
Он отличался особенной добротой и отзывчивостью.
В разгар гонения при римском императоре Диоклетиане святой Феодот снабжал христиан всем необходимым и предоставлял им убежище в своем доме, где тайно совершались богослужения.
Святой Феодот занимался также тем, что находил тела мучеников, брошенных на съедение зверям, и с благоговением их хоронил за свой счет.
Однажды святой вытащил из воды и похоронил тела семи святых мучениц, утопленных в море. В скором времени об этом донесли правителю.
Святой мученик отказался принести жертву идолам и бесстрашно исповедал истинную веру во Христа.
За это его подвергли жестоким мучениям и усекли мечом в 303 году.
Тело святого мученика хотели сжечь, но поднявшаяся буря помешала это исполнить, и его предали христианскому погребению.
Тропарь
И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, богодохновенне, в видения восход, сего ради, слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Феодоте, моли Христа Бога спастися душам нашим.
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