19 июня – день памяти преподобного Виссариона, чудотворца Египетского
Преподобный Виссарион был по своему происхождению египтянин.
Еще в молодости он крестился и вел строгую жизнь, стараясь сохранить себя в спокойствии и духовной чистоте.
Желая узнать ближе монашескую жизнь, он предпринял путешествие по святым местам, был в Иерусалиме, посетил преподобного Герасима в Иорданской пустыне, а также видел других пустынников.
По возвращении Виссарион принял постриг и стал учеником преподобного Исидора Пелусиота.
Святой Виссарион принял на себя обет безмолвия и принимал пищу только один раз в неделю.
Известен случай, когда преподобный, погрузившись в молитву, стоял неподвижно в течение сорока дней без пищи и сна. Спал святой только стоя или сидя.
За свои духовные труды преподобный Виссарион получил от Бога дар чудотворений.
Большую часть жизни святой провел под открытым небом в молитвенном уединении. Преподобный Виссарион Египетский мирно отошел ко Господу в глубокой старости.
Тропарь
Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами его в мире управи живот наш.
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