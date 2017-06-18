18 июня Православная церковь молитвенно вспоминает перенесение мощей святого благоверного князя Игоря Черниговского

Ве­ли­кий князь Игорь Оль­го­вич, в свя­том Кре­ще­нии Ге­ор­гий, в 1146 го­ду был раз­гром­лен и взят в плен кня­зем Изя­с­ла­вом и за­то­чен в од­ном из мо­на­сты­рей Переяславля Рус­ско­го или Юж­но­го, сегодня это город Пе­ре­я­с­лав-Хмель­ниц­кий.

Вда­ли от мирской су­е­ты, тя­же­ло боль­ной, он стал рас­ка­и­вать­ся в сво­их гре­хах и про­сил раз­ре­шить ему по­стричь­ся в мо­на­хи.

5 ян­ва­ря 1147 года епи­скоп Пе­ре­я­с­лав­ский Ев­фи­мий по­стриг его в ино­че­ство с име­нем Гав­ри­ил.

Вско­ре он вы­здо­ро­вел и был пе­ре­ве­ден в Ки­ев­ский Фе­о­до­ров­ский мо­на­стырь, где при­нял схи­му с име­нем Иг­на­тий и все­це­ло пре­дал­ся ино­че­ским по­дви­гам.

Тем временем дух бра­то­убий­ствен­ной нена­ви­сти бу­ше­вал над Ки­е­вом. Чер­ни­гов­ские князья, дво­ю­род­ные бра­тья Иго­ря, за­мыс­ли­ли за­ма­нить Изя­с­ла­ва Ки­ев­ско­го в совместный по­ход с целью за­хва­тить его или убить.

За­го­вор от­крыл­ся, ко­гда князь был уже на пу­ти к Чер­ни­го­ву. Воз­му­щен­ные ки­ев­ляне, узнав о ко­вар­стве чер­ни­гов­цев, обруши­ли свою месть на безвинного кня­зя-схим­ни­ка.

19 сен­тяб­ря 1147 года свя­той Игорь был звер­ски убит. Гос­подь про­сла­вил стра­даль­ца чу­де­са­ми. По бла­го­сло­ве­нию мит­ро­по­ли­та Кли­мен­та Смо­ля­ти­ча игу­мен Фе­о­до­ров­ско­го мо­на­сты­ря Ана­ния со­вер­шил по­гре­бе­ние мученика в хра­ме ки­ев­ско­го Си­мо­нов­ско­го мо­на­сты­ря.

В июне 1150 года, ко­гда ки­ев­ский престол был за­нят Юри­ем Дол­го­ру­ким, его со­юз­ник, князь Чер­ни­гов­ский Свя­то­слав Оль­го­вич, род­ной брат уби­того Иго­ря, тор­же­ствен­но перенес свя­тые мо­щи кня­зя Иго­ря на ро­ди­ну, в Чер­ни­гов, где они бы­ли по­ло­же­ны в ра­ку «с те­ре­мом» в ка­фед­раль­ном Спас­ском со­бо­ре. То­гда же бы­ло уста­нов­ле­но празд­но­ва­ние па­мя­ти свя­то­го.

Тропарь

Наста днесь всечестная память страстотерпца благовернаго князя Игоря, созывающая люди в пречестный храм Спасов, идеже радостно сошедшеся благочестивых множество молитвенно празднуют святую память твою, и с верою взывают ти: молися, святе, стране Российстей, граду Чернигову и всем православным христианом в мире и благоденствии спастися.

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