16 июня – день памяти святых мучеников: Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы девы

Лукиллиан был языческим жрецом в период правления римского император Аврелиана.

В старости он убедился в ложности языческой религии, всей душой обратился к вере во Христа Спасителя и крестился.

Под влиянием его проповеди многие язычники стали обращаться к христианству.

Тогда иудеи за распространение веры в распятого ими Христа донесли на Лукиллиана главе города Никомидии, которого звали Сильван.

Последний стал принуждать старика вернуться к своим обязанностям жреца.

За отказ святому Лукиллиану сломали челюсти, избили палками и повесили вниз головой, а затем посадили в темницу, где он встретил четырех юношей, исповедников Христовых: Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия.

Святой Лукиллиан убеждал их твердо стоять за веру и не бояться мучений. Через некоторое время всех узников привели на суд и затем бросили в раскаленную печь, но внезапный дождь погасил пламя, и святые мученики остались невредимы.

Правитель приговорил их к смертной казни и отправил для исполнения приговора в Византию. Святые юноши были усечены мечом, а святой мученик Лукиллиан многочисленными гвоздями был прибит к кресту.

Свидетельницей подвига святых мучеников была святая дева Павла, которая посвятила себя служению исповедникам за Христа.

Она доставляла пищу узникам, омывала их раны, приносила лекарства и хоронила тела мучеников. После смерти святого Лукиллиана и четырех юношей она возвратилась в Никомидию и продолжала свое святое служение.

Святая дева была схвачена и брошена в печь, однако силою Божьею осталась невредима. Тогда ее отослали в Византию, где святая мученица была усечена мечом.

Тропарь

Мученицы Твой, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

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